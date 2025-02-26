巨有科技今年量產需求回溫 營運重返成長

ASIC 業者巨有科技 (8227-TW) 去年受客戶調整庫存影響，全年稅後淨利 0.63 億元，年減 60.8%，每股稅後盈餘 1.65 元，今年隨著客戶端庫存調整狀況趨穩定，後續量產需求可望逐步回溫，也持續布局及承接高階製程專案，在新思科技 IP OEM Program 綜效逐漸顯現的助攻下，將帶動公司營運重返成長軌道。