巨有科技今年量產需求回溫 營運重返成長
鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-26 12:14
ASIC 業者巨有科技 (8227-TW) 去年受客戶調整庫存影響，全年稅後淨利 0.63 億元，年減 60.8%，每股稅後盈餘 1.65 元，今年隨著客戶端庫存調整狀況趨穩定，後續量產需求可望逐步回溫，也持續布局及承接高階製程專案，在新思科技 IP OEM Program 綜效逐漸顯現的助攻下，將帶動公司營運重返成長軌道。
巨有科技去年第四季營收 2 億元，季增 34.7%，年減 46.1%，毛利率 29.2%，季減 5.6 個百分點，年增 6.9 個百分點，營益率 9.2%，季增 4.7 個百分點，年減 4.2 個百分點，稅後淨利 0.27 億元，季增 584.1%，年減 13.4%，每股稅後盈餘 0.7 元。
巨有科技去年全年營收 6.82 億元，年減 38.2 %，毛利率 28.3 %，年減 1 個百分點，營益率 6.1 %，年減 11.5 個百分點，稅後淨利 0.63 億元，年減 60.8%，每股稅後盈餘 1.65 元。
巨有科技董事會也通過 113 年度盈餘分配案，決議分派股東現金股利每股 1.6 元，配發率達 97%。
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