〈日股收盤〉美經濟前景有疑慮 拖累日經摔至3個月新低

鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-26 15:40

‌



美國經濟前景有疑慮，加上日元升值，拖累日經 225 指數 (NKY) 周三 (26 日) 開低，一度跌破 3 萬 8 點關口，隨後跌幅小幅收斂，終場指數收黑 0.25% 或跌 95.42 點，報 38,142.37 點，為三個月以來收盤新低。

東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 0.3% 或 8.30 點，報 2,716.40 點。

‌



受到美科技股下挫拖累，日本半導體股走勢也疲弱，東京威力科創重挫 5.19%，雷泰光電大跌 3.48%，DISCO 下跌 3.93%；軟銀也下跌 2.81%。

受到避險需求及日本央行升息預增加所推動，日元持續走高，日元兌美元匯率周三來到 149.59 日元，打壓科技公司和汽車製造商獲利前景。

美國經濟評議會 (Conference Board) 25 日公布最新數據顯示，2 月消費者信心指數連續第三個月下滑，不僅創下自 2021 年 8 月以來最大降幅，也是 2024 年 6 月以來新低，進一步證明川普政府政策的不確定性給美國家庭帶來壓力。

T&D 資產管理公司資深交易員 Yusuke Sakai 表示，川普持續推出新個關稅措施，加上市場對美國經濟展望越來越沒有信心，導致日本股市目前氣氛偏空。