〈日股收盤〉科技股領跌日股挫逾500點 五大商社逆勢飆漲

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焦點股部分，受惠於股神巴菲特表態將加碼日股，激勵五大商社股價逆勢大漲，三菱商事狂飆 8.76%，丸紅大漲 7.45%，伊藤忠商事走高 6.68%，住友商事上漲 6.57%，三井物產上漲 4.69%。

即使巴菲特拉抬了五大商社的人氣，但分析師認為波克夏可能只有小幅提升持股，無法扭轉日股整體氣紛，目前仍要看科技股的表現。