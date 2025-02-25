〈日股收盤〉科技股領跌日股挫逾500點 五大商社逆勢飆漲
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-02-25 15:30
受到美國科技股走跌拖累，加上日元轉強，日經 225 指數 (NKY) 周二 (25 日) 開低走低，終場收跌 539.15 點或 1.39%，報 38,237.79 點。
東證指數 TOPIX(TPX) 終場下跌 11.83 點或 0.43%，報 2,736.53 點。
半導體類股成殺盤重心，愛德萬測試狂洩 6.54%，DISOC 重摔 6.68%，東京威力科創下跌 4.93%，雷泰光電下跌 0.13%。
焦點股部分，受惠於股神巴菲特表態將加碼日股，激勵五大商社股價逆勢大漲，三菱商事狂飆 8.76%，丸紅大漲 7.45%，伊藤忠商事走高 6.68%，住友商事上漲 6.57%，三井物產上漲 4.69%。
即使巴菲特拉抬了五大商社的人氣，但分析師認為波克夏可能只有小幅提升持股，無法扭轉日股整體氣紛，目前仍要看科技股的表現。
日產汽車重挫 8.02%，因特斯拉執行長馬斯克暗示，對於投資日產汽車的計畫沒有興趣。同業豐田與本田則分別小漲 0.17%、0.62%。
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