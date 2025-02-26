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鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至31.44元，預估目標價為512元

鉅亨網新聞中心 2025-02-26 08:10


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由31.65元下修至31.44元，其中最高估值34.15元，最低估值29.21元，預估目標價為512元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值34.15(38.44)39.8437.96
最低值29.21(29.21)20.330.13
平均值31.33(31.96)30.2834.71
中位數31.44(31.65)29.3434.29

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值60,206,00071,787,00080,552,750
最低值57,311,00057,427,00064,725,190
平均值59,144,57062,991,66070,549,540
中位數58,935,51062,150,00069,851,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS18.4827.7141.3444.14
營業收入
(單位：新台幣千元)		48,221,63060,256,14262,557,19248,496,522

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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