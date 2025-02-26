鉅亨速報 - Factset 最新調查：群聯(8299-TW)EPS預估下修至31.44元，預估目標價為512元
鉅亨網新聞中心 2025-02-26 08:10
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對群聯(8299-TW)做出2024年EPS預估：中位數由31.65元下修至31.44元，其中最高估值34.15元，最低估值29.21元，預估目標價為512元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|34.15(38.44)
|39.84
|37.96
|最低值
|29.21(29.21)
|20.3
|30.13
|平均值
|31.33(31.96)
|30.28
|34.71
|中位數
|31.44(31.65)
|29.34
|34.29
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|60,206,000
|71,787,000
|80,552,750
|最低值
|57,311,000
|57,427,000
|64,725,190
|平均值
|59,144,570
|62,991,660
|70,549,540
|中位數
|58,935,510
|62,150,000
|69,851,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|18.48
|27.71
|41.34
|44.14
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|48,221,630
|60,256,142
|62,557,192
|48,496,522
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/8299/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 群聯推PCIe Gen5 SSD控制晶片 採台積電6奈米
- 川普關稅再臨、MSCI季調公告，逢低佈局好時機！
- 群聯1月營收月減2成 客戶開始回補庫存
- 盤中速報 - 群聯(8299)大漲7.05%，報577元
上一篇
下一篇