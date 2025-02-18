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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)EPS預估上修至0.55元，預估目標價為27.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-18 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.54元上修至0.55元，其中最高估值0.63元，最低估值0.45元，預估目標價為27.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.63(0.63)0.820.981.18
最低值0.45(0.45)-0.020.360.45
平均值0.54(0.54)0.530.730.84
中位數0.55(0.54)0.540.680.81

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值14.75億22.41億28.19億35.35億
最低值14.60億16.83億19.26億23.86億
平均值14.65億20.58億23.67億28.20億
中位數14.63億20.86億23.72億27.24億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.07-0.58-0.32-0.11
營業收入0.002.72億5.27億8.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHIMS

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