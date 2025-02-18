鉅亨速報 - Factset 最新調查：Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)EPS預估上修至0.55元，預估目標價為27.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-18 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.54元上修至0.55元，其中最高估值0.63元，最低估值0.45元，預估目標價為27.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.63(0.63)
|0.82
|0.98
|1.18
|最低值
|0.45(0.45)
|-0.02
|0.36
|0.45
|平均值
|0.54(0.54)
|0.53
|0.73
|0.84
|中位數
|0.55(0.54)
|0.54
|0.68
|0.81
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|14.75億
|22.41億
|28.19億
|35.35億
|最低值
|14.60億
|16.83億
|19.26億
|23.86億
|平均值
|14.65億
|20.58億
|23.67億
|28.20億
|中位數
|14.63億
|20.86億
|23.72億
|27.24億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.07
|-0.58
|-0.32
|-0.11
|營業收入
|0.00
|2.72億
|5.27億
|8.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Hims & Hers Health Inc - Class A(HIMS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bright Horizons Family Solutions, Inc.(BFAM-US)EPS預估上修至4.06元，預估目標價為144.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：伍德賽德能源集團(WDS-US)EPS預估下修至1.5元，預估目標價為17.19元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Casella Waste Systems, Inc. - Class A(CWST-US)EPS預估上修至0.91元，預估目標價為119.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：雅保(ALB-US)EPS預估下修至-0.64元，預估目標價為90.00元
上一篇
下一篇