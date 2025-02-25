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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Celsius控股(CELH-US)EPS預估上修至0.95元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 22:15


根據FactSet最新調查，共17位分析師，對Celsius控股(CELH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.9元上修至0.95元，其中最高估值1.28元，最低估值0.61元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.28(1.28)1.491.581.55
最低值0.61(0.61)0.90.991.55
平均值0.95(0.93)1.131.271.55
中位數0.95(0.9)1.071.261.55

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值21.67億26.06億28.56億30.04億
最低值14.82億16.00億18.61億30.04億
平均值17.58億20.51億23.68億30.04億
中位數16.52億19.37億22.64億30.04億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.040.02-0.880.790.45
營業收入1.31億3.14億6.54億13.18億13.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Celsius控股(CELH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCELH

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