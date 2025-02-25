鉅亨速報 - Factset 最新調查：Targa Resources Corp(TRGP-US)EPS預估上修至8.15元，預估目標價為220.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-25 20:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對Targa Resources Corp(TRGP-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.99元上修至8.15元，其中最高估值9.08元，最低估值6.95元，預估目標價為220.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.08(9.08)
|10.58
|12.47
|12.99
|最低值
|6.95(6.95)
|8.75
|10.27
|12.99
|平均值
|8.1(8.03)
|9.57
|11.22
|12.99
|中位數
|8.15(7.99)
|9.37
|10.89
|12.99
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|274.65億
|303.77億
|263.45億
|最低值
|159.87億
|165.09億
|169.80億
|平均值
|209.68億
|232.46億
|218.21億
|中位數
|200.03億
|224.60億
|219.79億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-7.26
|-0.07
|3.88
|3.66
|5.74
|營業收入
|82.73億
|174.40億
|216.85億
|156.19億
|166.27億
詳細資訊請看美股內頁：
Targa Resources Corp(TRGP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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