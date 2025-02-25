search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)EPS預估上修至0.63元，預估目標價為40.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-25 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.6元上修至0.63元，其中最高估值0.79元，最低估值0.44元，預估目標價為40.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年
最高值0.79(0.79)1.02
最低值0.44(0.44)0.55
平均值0.63(0.6)0.74
中位數0.63(0.6)0.71

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值19.07億20.70億21.31億22.89億
最低值17.91億18.58億21.31億22.89億
平均值18.40億19.31億21.31億22.89億
中位數18.26億19.10億21.31億22.89億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.280.420.721.011.08
營業收入11.83億13.27億15.07億16.43億17.46億

詳細資訊請看美股內頁：
American Homes 4 Rent - Class A(AMH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMH

相關行情

台股首頁我要存股
American Homes 4 Rent - Class A34.78-1.02%

延伸閱讀


Empty