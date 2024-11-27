鉅亨速報 - Factset 最新調查：Targa Resources Corp(TRGP-US)EPS預估上修至6.17元，預估目標價為200.00元
鉅亨網新聞中心 2024-11-27 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Targa Resources Corp(TRGP-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.03元上修至6.17元，其中最高估值6.33元，最低估值4.02元，預估目標價為200.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|6.33(6.33)
|8.96
|10.94
|12.15
|最低值
|4.02(4.02)
|4.87
|5.86
|11.23
|平均值
|5.96(5.9)
|7.86
|9.34
|11.69
|中位數
|6.17(6.03)
|8.06
|9.39
|11.69
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|189.42億
|282.45億
|308.63億
|159.19億
|最低值
|119.76億
|150.46億
|155.15億
|159.19億
|平均值
|167.18億
|213.36億
|242.24億
|159.19億
|中位數
|168.37億
|214.04億
|257.35億
|159.19億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-1.44
|-7.26
|-0.07
|3.88
|3.66
|營業收入
|86.78億
|82.73億
|174.40億
|209.39億
|156.19億
詳細資訊請看美股內頁：
Targa Resources Corp(TRGP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Targa Resources CorpTRGP-US的目標價調升至171元，幅度約5.56%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Targa Resources CorpTRGP-US的目標價調升至180元，幅度約3.45%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Targa Resources CorpTRGP-US的目標價調升至190元，幅度約4.4%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Targa Resources CorpTRGP-US的目標價調升至199元，幅度約4.74%
上一篇
下一篇