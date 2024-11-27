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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Targa Resources Corp(TRGP-US)EPS預估上修至6.17元，預估目標價為200.00元

鉅亨網新聞中心 2024-11-27 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對Targa Resources Corp(TRGP-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.03元上修至6.17元，其中最高估值6.33元，最低估值4.02元，預估目標價為200.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值6.33(6.33)8.9610.9412.15
最低值4.02(4.02)4.875.8611.23
平均值5.96(5.9)7.869.3411.69
中位數6.17(6.03)8.069.3911.69

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值189.42億282.45億308.63億159.19億
最低值119.76億150.46億155.15億159.19億
平均值167.18億213.36億242.24億159.19億
中位數168.37億214.04億257.35億159.19億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-1.44-7.26-0.073.883.66
營業收入86.78億82.73億174.40億209.39億156.19億

詳細資訊請看美股內頁：
Targa Resources Corp(TRGP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTRGP

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