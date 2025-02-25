融程電擬斥2.32億元收購瑞士PSD及PVD股權 擴大POS、工業電腦布局

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-02-25 18:19

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工業電腦廠融程電 (3416-TW) 今 (25) 日 635 萬瑞士法郎 (約新台幣 2.32 億元) 收購瑞士 Primelco System Device(PSD)以及 Primelco Visual Data(PVD)的 50-60% 股權，藉此擴大在瑞士及歐洲的 POS、工業電腦布局。

PSD 與 PVD 去年合計營收共約 8 億元、獲利 0.6 億元；營收方面，相當於融程電去年營收 30.57 億元的 26%。

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融程電說明，PSD 是 POS 系統相關產品的經銷商，產品包括印表機、無人自助 POS 服務系統、自動 ID、顯示器、掃描器、週邊設備等；PSD 往來十多年的主要客戶是瑞士領先的零售巨頭之一，貢獻了收入的 50% 以上。

另一家公司 PVD 則是工業電腦方案供應商，總部位於瑞士且市場遍及全球不同國家，提供各種工業電腦相關產品如觸控螢幕 PC、工業顯示器、嵌入式工控機、工業通訊產品、強固型行動解決方案等。