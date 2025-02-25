全中運將在台南舉行 台塩海洋鹼性離子水活力應援選手
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-25 18:31
今年全中運將於 4 月 19 日至 4 月 24 日盛大舉行，屆時台南將迎來自全台 22 縣市，約 2 萬名青少年選手集結參賽，臺鹽 (1737-TW) 特別贊助台塩海洋鹼性離子水，以好水陪伴青少年選手在榮耀的起點上實踐夢想。臺鹽董事長丁彥哲於今 (25) 日並獲台南市長黃偉哲頒感謝狀。
臺鹽公司董事長丁彥哲表示，臺鹽身為臺南在地企業，很開心能夠贊助最受運動員喜愛的台塩海洋鹼性離子水，以純淨好水傳遞正能量並鼓勵青少年選手們持續追夢。
臺鹽指出，台塩海洋鹼性離子水具備促進代謝、快速解渴特色，兩度蟬聯全民運指定用水殊榮，並深受桌球運動員鄭怡靜、程銘志等國手推薦，最適合選手運動後水分補給！台塩海洋鹼性離子水擁有無可取代的甘甜熟水口感，富含海洋微量精華，七度獲 Monde Selection(世界品質評鑑大賞) 金獎肯定，是台灣長銷高品質指標好水。
臺鹽指出，從日常生活到戶外運動，台塩海洋鹼性離子水五款多元容量，完美滿足每個「渴」望，420ml 迷你瓶，輕巧便攜。600ml 人氣瓶，隨時輕量補水。850ml 經典瓶，戶外活動必備。1500ml 滿足瓶，運動最佳拍檔。2000ml 特規瓶，一瓶滿足全天需求。
在進入市場旺季同時，臺鹽目前也針對台塩海洋鹼性離子水大力舉辦活動促銷，2025 年度強檔「健康喝，FUN 手玩」抽獎活動於即日起開跑。華碩 (2357-TW) 旗艦電競裝備獎項入列。
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