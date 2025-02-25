全中運將在台南舉行 台塩海洋鹼性離子水活力應援選手

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-25 18:31

‌



今年全中運將於 4 月 19 日至 4 月 24 日盛大舉行，屆時台南將迎來自全台 22 縣市，約 2 萬名青少年選手集結參賽，臺鹽 (1737-TW) 特別贊助台塩海洋鹼性離子水，以好水陪伴青少年選手在榮耀的起點上實踐夢想。臺鹽董事長丁彥哲於今 (25) 日並獲台南市長黃偉哲頒感謝狀。

臺鹽公司董事長丁彥哲表示，臺鹽身為臺南在地企業，很開心能夠贊助最受運動員喜愛的台塩海洋鹼性離子水，以純淨好水傳遞正能量並鼓勵青少年選手們持續追夢。

‌



臺鹽指出，台塩海洋鹼性離子水具備促進代謝、快速解渴特色，兩度蟬聯全民運指定用水殊榮，並深受桌球運動員鄭怡靜、程銘志等國手推薦，最適合選手運動後水分補給！台塩海洋鹼性離子水擁有無可取代的甘甜熟水口感，富含海洋微量精華，七度獲 Monde Selection(世界品質評鑑大賞) 金獎肯定，是台灣長銷高品質指標好水。