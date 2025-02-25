延續拜登首要任務！傳川普政府施壓盟友升級對陸晶片產業限制 中國說話了

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-02-25 16:20

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《彭博資訊》與《路透社》等外媒周一 (24 日) 報導，美國川普政府正尋求加大對中國晶片產業的限制，並向主要盟友施壓，要求他們與美國保持一致，中國外交部今 (25) 日回應稱美國脅迫他國打壓中國晶片產業，將阻礙全球半導體產業發展。

知情人士向《彭博資訊》透露，美國官員最近與日本和荷蘭官員見面，討論限制 Tokyo Electron 和艾司摩爾工程師維護中國半導體設備事宜，此舉也是拜登時期的首要任務，讓主要盟友對中國採取與美國相同限制。

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部分人士也表示，一些美國官員也打算進一步限制輝達可出口到中國的晶片數量和類型。

《彭博資訊》還指出，隨著川普對主要聯邦機關人員配置做出決定，談判恐需時數月才能產生任何新的美國法規，而盟友是否較容易接受川普團隊，還有待觀察。

對於上述消息，中國外交部發言人林劍在今日例行記者會上被記者提問並詢問中方有何評論時說，中方已多次就美國惡意封鎖打壓中國的半導體產業表明嚴正立場。