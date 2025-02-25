【總經大勢】黃金究竟是資本的避風港還是市場幻象？黃金一直漲還能追嗎？

上週台股呈現震盪走勢，首先是台積電傳出可能入股 Intel 晶圓廠 20% 的消息，甚至與高通、博通大廠合資等消息，激起市場熱議。此外，美國即將對鋼鐵、鋁等商品課徵關稅，使得相關鋼鐵與傳產概念股聞聲起舞。整體而言，台股在多方因素影響下，短期內可能持續區間整理，投資人需密切關注國際經濟動態及外資動向，以調整投資策略。本週則關注 NVIDIA (NVDA) 財報公告，有可能造成新的一波震盪。

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黃金在人類文明史中扮演著至關重要的角色。自古埃及、羅馬帝國時期起，黃金一直是衡量財富與權力的重要象徵。進入近代，黃金曾與貨幣體系緊密結合，例如 19 世紀的金本位制度將各國貨幣的價值直接掛鉤於黃金。然而，1971 年，美國總統尼克森宣布終止美元與黃金的兌換制度，結束了布雷頓森林體系，黃金從此成為自由市場交易的商品，其價格開始受到供需、市場情緒及全球宏觀經濟環境的影響。