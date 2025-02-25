【總經焦點】美數據利空數箭齊發，美股不支倒地，將面臨大幅修正?

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隨著川普 2.0 滿月，避險情緒持續推動金價創新高至 $2,954/oz，但由於川普關稅政策將延後推出，市場對貿易衝突緊張情緒暫時緩解，加以市場對俄烏停戰期待增加，市場風險偏好略有回溫，上週標普 500 同樣創史高 6147.43，惟美國元月零售銷售表現遜色，主要受極端天氣、關稅政策前景不明和假期購物季後買氣降溫等因素影響，大型零售商 Walmart 稱因政策不確定性影響而發布保守財測，引發消費轉疲擔憂，消費景氣進入觀察期，呼應美國 2 月 S&P Global 服務業 PMI 意外萎縮，且密大長天期通膨預期進一步惡化，不確定性為經濟帶來壓力，令市場情緒再度遭受打擊，上週五道瓊盤中跌幅最深來到 827 點，為今年以來最大盤中跌幅，標普一度跌破 50 日均線，那指則最多跌 2.26％，其中又以費半跌幅 3.58% 最重，使四大指數週線全數翻黑。