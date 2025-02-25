【總經焦點】美數據利空數箭齊發，美股不支倒地，將面臨大幅修正?
鉅亨研報 2025-02-25 12:03
一、上週盤勢與本週大事
美 2 月服務業 PMI 意外萎縮 + 長天期通膨預期攀升，政策不確定性為美國前景蒙上陰影，美股四大指數全數翻黑
本週關注 Nvidia 財報表現能否滿足市場高預期，並留意零售業相關財報表現，以及美國 1 月 PCE 數據
隨著川普 2.0 滿月，避險情緒持續推動金價創新高至 $2,954/oz，但由於川普關稅政策將延後推出，市場對貿易衝突緊張情緒暫時緩解，加以市場對俄烏停戰期待增加，市場風險偏好略有回溫，上週標普 500 同樣創史高 6147.43，惟美國元月零售銷售表現遜色，主要受極端天氣、關稅政策前景不明和假期購物季後買氣降溫等因素影響，大型零售商 Walmart 稱因政策不確定性影響而發布保守財測，引發消費轉疲擔憂，消費景氣進入觀察期，呼應美國 2 月 S&P Global 服務業 PMI 意外萎縮，且密大長天期通膨預期進一步惡化，不確定性為經濟帶來壓力，令市場情緒再度遭受打擊，上週五道瓊盤中跌幅最深來到 827 點，為今年以來最大盤中跌幅，標普一度跌破 50 日均線，那指則最多跌 2.26％，其中又以費半跌幅 3.58% 最重，使四大指數週線全數翻黑。
亞洲方面，川普語氣軟化稱或與中國達成新貿易協議，習近平釋放支持民營部門的強勁訊號，而 DeepSeek 引領中國 AI 熱潮，滬深 300、恆生指數週漲幅分別為 1.00%、3.79%；台股則受費半持續反彈帶動下，加權指數週漲幅 2.45%；日本股市…… 觀看完整內容請至豐雲學堂
二、美數據利空數箭齊發，美股不支倒地，將面臨大幅修正?
三、投資決策：DeepSeek 與低估值持續吸引資金進駐中概股
四、各市場板塊與商品彙整
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