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鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估上修至0.72元，預估目標價為19.65元

鉅亨網新聞中心 2025-01-22 20:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.7元上修至0.72元，其中最高估值1.67元，最低估值0.47元，預估目標價為19.65元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.67(1.67)22.462.85
最低值0.47(0.47)1.071.411.77
平均值0.93(0.93)1.551.832.31
中位數0.72(0.7)1.571.842.31

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值480.38億475.96億506.27億492.05億
最低值406.53億423.64億439.51億480.19億
平均值427.01億451.40億473.62億486.12億
中位數423.74億454.45億478.40億486.12億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS0.661.281.201.36
營業收入472.94億421.66億419.66億459.96億

詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAMX

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