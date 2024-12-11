鉅亨速報 - Factset 最新調查：美洲電信(AMX-US)EPS預估下修至0.78元，預估目標價為19.65元
鉅亨網新聞中心 2024-12-11 20:15
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對美洲電信(AMX-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.85元下修至0.78元，其中最高估值1.48元，最低估值0.47元，預估目標價為19.65元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.48(1.48)
|1.8
|2.04
|1.77
|最低值
|0.47(0.47)
|1.07
|1.41
|1.77
|平均值
|0.93(0.94)
|1.52
|1.77
|1.77
|中位數
|0.78(0.85)
|1.55
|1.84
|1.77
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|480.38億
|475.43億
|506.27億
|480.19億
|最低值
|406.53億
|423.64億
|439.51億
|480.19億
|平均值
|423.27億
|450.46億
|475.18億
|480.19億
|中位數
|421.51億
|447.03億
|480.15億
|480.19億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|1.07
|0.66
|1.28
|1.20
|1.36
|營業收入
|523.22億
|472.94億
|421.66億
|419.66億
|459.96億
詳細資訊請看美股內頁：
美洲電信(AMX-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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