不與民爭利！台電：「RE30」為綠電補充性商品 民間供電不足時才購買

有關今 (24) 日再生能源公會對台電販售「低碳電力 RE30」提出擔憂，台電表示，RE30 是補充綠電市場商品，購買用戶須先向民間購買綠電，不足部分再由本商品補充，是與民間合作，以滿足用戶的綠電需求；此外，綠電與市電分開處理，不會出現「灰電漂綠」的問題。面對產業綠電需求持續增加，透過 RE30 商品適時挹注綠電，亦可穩定綠電市場供需，協助出口企業達成 RE 目標，取得國際供應鏈門票。



台電指出，RE30 低碳電力商品以補充性質為主，故銷售方式、價格設定等會做審慎考量，以避免影響綠電市場。為鼓勵用戶先向民間購買綠電，在銷售方式方面，將優先轉供民間綠電，剩餘未匹配成功之用電量再由 RE30 商品補足。以購入 100 萬度 RE30 低碳電為例，需 30 萬度綠電，倘用戶已向民間購買 25 萬度，則台電只會補充 5 萬度，以協助補至 RE30 為上限。



價格方面，RE30 商品綠電價格目前以 6.3 元 (不含營業稅及轉供費) 設定，高於市場行情 5.5~6 元，可引導企業於市場購買不足部分才向台電購買，應無公會提到與民爭利或影響離岸風電銷售之問題。



台電說明，RE30 商品採組合銷售，實務上綠電與市電會分開處理，市電部分按一般用電方式供應，綠電部分同民間採轉供方式提供予用戶，並無灰電漂綠疑慮。此外，本商品綠電來源為台電自建案場，為避免商品銷售後增加產業碳排負擔，目前規劃產業用電排碳係數將維持不變，而電價受補貼之民生用電，排碳係數則會微幅上升，以維持總排碳量不變。