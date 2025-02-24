〈強茂展望〉AI PC下半年起飛 LDO也搶進AI伺服器

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-02-24 16:20

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功率元件廠強茂 (2481-TW) 營運長陳佐銘表示，AI PC 市場即將自今年下半年起放量，公司已積極布局相關產品線，包括小型 MOS、Power MOS、Dr.MOS 及低壓差線性穩壓器 (LDO) 與 ESD 靜電保護元件等，有助整體主板的含金量提高，搶佔新一波商機，同時 LDO 也切入 GB200 伺服器中，可望隨著 AI 伺服器一同成長。

陳佐銘指出，AI PC 發展將帶動功率元件需求提升，尤其小型 MOS 的用量與單價都會增加，並積極推廣 Dr.MOS 與 LDO 產品，加上筆電與 PC 陸續導入 USB4.0，ESD 規格也同步升級，看好公司 ESD 在市場的競爭力，可望搶下更多市占率。

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在 AI 與雲端運算方面，強茂 LDO 產品也首度切入輝達 (NVDA-US)GB200 主板設計，將跟隨 AI 伺服器市場一同成長，也看好 DeepSeek 模型創新，將帶動中國內需 AI 市場成長，目前已接獲部分客戶訂單。

除了 AI PC，強茂也鎖定馬達驅動 IC 市場，應用範圍廣泛，涵蓋工具機、電動車與伺服器散熱等領域，其中，第一代產品已經量產，透過整合馬達驅動 IC 控制器、LDO 與 Gate Driver 等元件一同出貨給客戶，目前也已在開發第二代產品，預計今年第四季就會問世。

全年來看，陳佐銘預期，2025 年將是溫和健康成長的一年，公司將聚焦獲利優化，而非單純營收成長，尤其過去數年公司車用營收比重持續提升，去年車用營收比重已佔整體營收 30%，今年目標進一步提升至 35%，並朝 40% 長期目標邁進。