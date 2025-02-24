彰銀呷百二行動銀行大升級！下載「柴寶」App抽PS5 iPad Air 5 早鳥享加倍抽

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-24 18:23

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彰化銀行 (2801-TW) 創設於 1905 年，為迎接 120 周年的重要里程，推出全新升級的行動銀行 ChaiBo APP。「ChaiBo」命名源自「彰化銀行（Ch）在數位時代的蛻變（Bo，取自 Born）」，為慶祝 ChaiBo APP 盛大登場，推出下載雙重好禮活動，活動期間自即日起至 114 年 4 月 30 日，只要在活動期間下載並登入，即可參與抽獎，3 月 5 日前下載並登入者，可獲得早鳥抽 iPad Air 5 與加倍的抽獎機會。

彰化銀行表示，ChaiBo APP 在保留既有行動銀行功能的基礎上，全面進行升級，不僅整合基金投資、外幣交易、貸款管理、信用卡查詢等多元金融服務，同時優化使用介面與體驗，讓操作更加流暢直覺。此外，ChaiBo APP 也同步強化交易安全防護，提供更靈活便捷的金融解決方案，讓客戶能夠隨時隨地輕鬆管理個人財務。

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彰化銀行吉祥物「柴寶」也在這次 APP 改版以全新數位形象登場，不僅象徵 ChaiBo APP 的活力與創新，更透過遊戲化互動元素，使數位金融更加有趣、貼近年輕世代的需求。本次升級不只是功能上的突破，更代表彰化銀行積極推動數位轉型的重要一步。無論是優化使用者體驗、強化交易安全，還是提供更完善的數位金融服務，ChaiBo APP 皆致力打造最符合現代需求的數位銀行體驗，讓客戶在金融科技的浪潮中，享受更智慧、更便捷的數位金融服務。