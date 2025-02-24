鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估下修至3.8元，預估目標價為88元
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 12:10
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對統一(1216-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.84元下修至3.8元，其中最高估值3.89元，最低估值3.7元，預估目標價為88元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|3.89(4.24)
|4.7
|5.17
|最低值
|3.7(3.7)
|4.04
|4.26
|平均值
|3.8(3.85)
|4.28
|4.59
|中位數
|3.8(3.84)
|4.27
|4.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|668,428,590
|716,276,000
|736,063,530
|最低值
|653,901,040
|681,016,760
|709,632,000
|平均值
|658,515,090
|694,041,370
|722,691,790
|中位數
|657,032,000
|696,536,520
|719,078,390
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|3.23
|3.02
|3.5
|3.79
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|581,102,935
|524,831,664
|473,501,669
|447,319,979
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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