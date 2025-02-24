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鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一(1216-TW)EPS預估下修至3.8元，預估目標價為88元

鉅亨網新聞中心 2025-02-24 12:10


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對統一(1216-TW)做出2024年EPS預估：中位數由3.84元下修至3.8元，其中最高估值3.89元，最低估值3.7元，預估目標價為88元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值3.89(4.24)4.75.17
最低值3.7(3.7)4.044.26
平均值3.8(3.85)4.284.59
中位數3.8(3.84)4.274.5

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值668,428,590716,276,000736,063,530
最低值653,901,040681,016,760709,632,000
平均值658,515,090694,041,370722,691,790
中位數657,032,000696,536,520719,078,390

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS3.233.023.53.79
營業收入
(單位：新台幣千元)		581,102,935524,831,664473,501,669447,319,979

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1216/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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