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鉅亨速報

投信近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:45


1. 投信累計買超 5 日的股票
大成鋼 (2027-TW)、中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、元大金 (2885-TW)、兆豐金 (2886-TW)

2. 投信累計買超 4 日的股票
大成鋼 (2027-TW)、中信金 (2891-TW)、上銀 (2049-TW)、上海商銀 (5876-TW)、兆豐金 (2886-TW)

3. 投信累計買超 3 日的股票
大成鋼 (2027-TW)、中信金 (2891-TW)、元大金 (2885-TW)、兆豐金 (2886-TW)、永豐金 (2890-TW)

4. 投信累計買超 2 日的股票
大成鋼 (2027-TW)、中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、元大金 (2885-TW)、統一 (1216-TW)


5. 投信當日 (07) 買超的股票
大成鋼 (2027-TW)、長榮 (2603-TW)、東陽 (1319-TW)、中信金 (2891-TW)、名軒 (1442-TW)
 

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大成鋼41.58.92%
中信金39.90.38%
永豐金22.550.45%
元大金35.51.14%
兆豐金38.6-0.64%
上銀3250.00%
上海商銀43.150.23%
統一79.1-0.63%
長榮2060.00%
東陽116.5-0.85%
名軒83.8-0.36%

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