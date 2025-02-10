投信近5日買超個股
鉅亨網新聞中心 2025-02-10 08:45
1. 投信累計買超 5 日的股票
大成鋼 (2027-TW)、中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、元大金 (2885-TW)、兆豐金 (2886-TW)
2. 投信累計買超 4 日的股票
大成鋼 (2027-TW)、中信金 (2891-TW)、上銀 (2049-TW)、上海商銀 (5876-TW)、兆豐金 (2886-TW)
3. 投信累計買超 3 日的股票
大成鋼 (2027-TW)、中信金 (2891-TW)、元大金 (2885-TW)、兆豐金 (2886-TW)、永豐金 (2890-TW)
4. 投信累計買超 2 日的股票
大成鋼 (2027-TW)、中信金 (2891-TW)、永豐金 (2890-TW)、元大金 (2885-TW)、統一 (1216-TW)
5. 投信當日 (07) 買超的股票
大成鋼 (2027-TW)、長榮 (2603-TW)、東陽 (1319-TW)、中信金 (2891-TW)、名軒 (1442-TW)
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