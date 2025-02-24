鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調升至900元，幅度約5.88%
鉅亨網新聞中心 2025-02-24 12:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對M31(6643-TW)提出目標價估值：中位數由850元上修至900元，調升幅度5.88%。其中最高估值955元，最低估值514元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予M31(6643-TW)評價：積極樂觀4位、保持中立1位、保守悲觀1位。
M31(6643-TW)今(24日)收盤價為803元。近5日股價上漲1.79%，相關半導體類指數近5日上漲5.09%，櫃買市場加權指數上漲3.38%，短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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