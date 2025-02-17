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鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調升至850元，幅度約6.25%

鉅亨網新聞中心 2025-02-17 12:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對M31(6643-TW)提出目標價估值：中位數由800元上修至850元，調升幅度6.25%。其中最高估值955元，最低估值514元。

綜合評級 - 共有9位分析師給予M31(6643-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立2位、保守悲觀1位。

M31(6643-TW)今(17日)收盤價為775元。近5日股價上漲11.86%，相關半導體類指數近5日下跌0.65%，櫃買市場加權指數下跌0.29%，股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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