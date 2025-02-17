鉅亨速報 - Factset 最新調查：M31(6643-TW)目標價調降至800元，幅度約3.61%
鉅亨網新聞中心 2025-02-17 08:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對M31(6643-TW)提出目標價估值：中位數由830元下修至800元，調降幅度3.61%。其中最高估值955元，最低估值514元。
綜合評級 - 共有9位分析師給予M31(6643-TW)評價：積極樂觀5位、保持中立2位、保守悲觀1位。
M31(6643-TW)今(14日)收盤價為783元。近5日股價上漲11.86%，相關半導體類指數近5日下跌0.65%，櫃買市場加權指數下跌0.29%，股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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