〈焦點股〉高端攜S-Bio簽署腸病毒71型疫苗合作協議 跳空漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-01-10 10:27

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高端疫苗 (6547-TW) 宣布與法國醫藥公司 Substipharm Biologics(S-Bio) 簽署區域經銷合約，共同拓展腸病毒 71 型疫苗產品在東南亞市場的布局，激勵高端今 (10) 日跳空漲停，鎖住 44.85 元。

高端今天早盤即跳空漲停，鎖住 44.85 元，站上所有均線，成交量超過 1000 張，委買張數則超過 1 萬張。至於三大法人本周籌碼動向，三大法人本周合計賣超高端 350 張。

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高端指出，目前針對恩穩健腸病毒 71 型疫苗 (ENVACGEN) 在越南的經銷合約已與 S-Bio 完成簽署，此外，也針對泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞和新加坡市場的開發持續協商，搶攻對腸病毒 71 型疫苗有高度需求的東南亞市場。

高端說明，旗下恩穩健腸病毒 71 型疫苗 (ENVACGEN) ，在一項由台灣與越南執行的多國多中心第三期試驗中，施打疫苗組的孩童，皆無感染腸病毒 71 型，達到 100% 保護，統計迴歸模型計算則高達 96.8% 的優異疫苗保護力數據，且確認對於目前東南亞流行的 EV-A71 基因亞型有效保護。

高端表示，ENVACGEN 在 2023 年 8 月於台灣上市，已在台灣腸病毒疫苗市場中取得超過 95% 的市占率。

S-Bio 執行長 Fabrice Baschiera 表示，越南腸病毒疫情相當嚴峻，S-Bio 將提供豐富的市場營銷資源，擴大 ENVACGEN 加速進入越南市場。相信除 Substipharm Biologics 的日本腦炎疫苗 IMOJEV，加快引進 ENVACGEN® 能為越南的嬰幼兒族群提供更全面的保護。