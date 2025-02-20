TikTok電商今年在美國成長目標定400%「下架風波」未影響內部信心

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-20 08:49

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多名知情人士透露，TikTok 電商在美國經歷關停風波之前，已經定下了今年在美國成長 400% 的目標。目前 TikTok 電商在美國增長最快的是家居品類，保健品也有不錯的成長。

1 月 19 日，在 TikTok 短暫下線時，其電商管理層已向部分商家明確表示，TikTok 在美國不會關停，電商業務也不會受到影響。

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當下 TikTok 如何在美國合法營運還沒有定論，其業務仍在正常運作。據《界面新聞》周三（19 日）報導，一位接近 TikTok 電商的人士說，TikTok 內部對今年在美國完成 400% 的成長目標非常有信心。

一位在 TikTok 電商經營的中國商家也表達了樂觀態度。在他看來，TikTok 電商目前在美國的發展和中國 2020 年前後的抖音電商類似，中小商家每天的訂單量能達到 1,000 單左右。

但美國用戶的消費習慣和中國用戶有較大差異。《界面新聞》取得的一份 TikTok 電商內部會議資料顯示，短影音是 TikTok 電商在美國 GMV（商品交易總額）的主要來源，比重達到 40% 左右，商城 GMV 佔 30% 左右，直播帶來的 GMV 只佔 10% 左右。

在商場的 GMV 中，搜索佔 40%，推薦佔 25%，頻道頁佔 10%。

相較之下，印尼、馬來西亞、柬埔寨、泰國等國家的用戶消費習慣和中國用戶更為相似，他們都更加願意通過直播電商購物。

美國用戶的消費更為理性，這對商家來說意味著更低的營運成本。

一方面，美國市場的退貨率更低。上述接近 TikTok 電商的人士透露，目前 TikTok 電商在美國的平均退貨率在 5% 左右，而抖音電商在中國的平均退貨率在 40%，服飾等個別品類的退貨率甚至超過 70%。

另一方面，商家在美國市場的內容營運成本更低。

多位商家表示，抖音電商已經沒有自然流量，商家不投流，就無法獲得銷量。去年以來，抖音電商的生態內捲程度越來越高，中小商家已經很難賺到錢。

相比之下，TikTok 電商不僅還有自然流量，而且只需要通過短影片種草，就會有源源不斷的訂單。

正因如此，已經有大量在抖音上無法賺錢的中小商家和 MCN 機構，轉戰美區 TikTok 電商。

一家 MCN 機構負責人表示，目前 TikTok 電商中 90% 以上跨境商家都來自中國，「美國對網紅經濟的認知遠不如中國深刻。」

在這個趨勢下，TikTok 電商美區商家的入駐政策也於去年 11 月底進行調整。