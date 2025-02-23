盤中速報 - Worldcoin大漲8.14%，報1.26美元
鉅亨網新聞中心 2025-02-23 03:50
Worldcoin(WLD)在過去 24 小時內漲幅超過8.14%，最新價格1.26美元，總成交量達0.40億美元，總市值13.10億美元，目前市值排名第 42 名。
近 1 日最高價：1.29美元，近 1 日最低價：1.16美元，流通供給量：1,035,785,025。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-4.79%
- 近 1 月：-49.27%
- 近 3 月：-47.96%
- 近 6 月：-28.06%
- 今年以來：-47.28%
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