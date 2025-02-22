〈熱門股〉昇達科LEO題材獲外資力捧 創新天價周漲16%

全球主要企業 SpaceX、Amazon Kuiper 及 Eutelsat OneWeb 等均加速布局衛星通訊，外資券商評昇達科 ( 3491-TW ) 2025 年及 2026 年來自低軌衛星產品的營收大幅成長，今、明年都將賺回超過一個股本，昇達科 21 日股價以 461 元創新高，周漲 16.2%。

美系外資券商對昇達科評估在 2025 年營收 35 億元、2026 年營收 49 億元，同時，並預期 2025 年來自低軌衛星產品的營收擴增金額，而美系外資評估 2025 年昇達科來自低軌衛星營收占 56%、 2026 年更可望達 64%， 每股純益在 2025 年爲 14.12 元到 2026 年賺回 2 個股本，每股純益達 20.12 元。最新評等爲「買進」，目標價在 591 元。