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〈熱門股〉昇達科LEO題材獲外資力捧 創新天價周漲16%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-22 11:57

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昇達科總經理吳東義。(鉅亨網記者張欽發攝)

全球主要企業 SpaceX、Amazon Kuiper 及 Eutelsat OneWeb 等均加速布局衛星通訊，外資券商評昇達科 (3491-TW) 2025 年及 2026 年來自低軌衛星產品的營收大幅成長，今、明年都將賺回超過一個股本，昇達科 21 日股價以 461 元創新高，周漲 16.2%。

美系外資券商對昇達科評估在 2025 年營收 35 億元、2026 年營收 49 億元，同時，並預期 2025 年來自低軌衛星產品的營收擴增金額，而美系外資評估 2025 年昇達科來自低軌衛星營收占 56%、 2026 年更可望達 64%， 每股純益在 2025 年爲 14.12 元到 2026 年賺回 2 個股本，每股純益達 20.12 元。最新評等爲「買進」，目標價在 591 元。


昇達科 21 日成交量以 7372 張創 2025 年春節開盤以來最大量，滾量推升昇達科受領走高，收盤報 455.5 元，技術線型排列有利多方續推進，5 日線 423 元爲短線支撐。

昇達科日 K 線圖

 

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昇達科外資LEO

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