外資評昇達科明年賺回2個股本 評等「買進」目標價591元

全球主要企業 SpaceX、Amazon Kuiper 及 Eutelsat OneWeb 等均加速布局衛星通訊，外資券商對深耕於低軌衛星與無線通訊產業的昇達科 ( 3491-TW ) 最新報告指出，估昇達科 2025 年及 2026 年來自低軌衛星產品的營收大幅成長，今、明年都將賺回超過一個股本，最新評等爲「買進」，目標價在 591 元。

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昇達科為低軌衛星產業鏈的核心供應商，早已提前做好應對爆發性商機的準備。去年 12 月昇達科不僅完成了國內汐止廠與海外越南廠的廠區擴建，並馬不停蹄地繼續規劃國內七堵三廠與汐止二廠的建置，海外布局也已在泰國展開建廠規畫，新設廠區的產能將依規畫進度陸續開出，產能的提前儲備足以因應產業動能持續爆發之需。而這些新廠的產能均以低軌衛星相關產品為產製重點，也將是帶給昇達科技中長期維持營運高成長的動能。