外資評昇達科明年賺回2個股本 評等「買進」目標價591元
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-02-19 11:34
全球主要企業 SpaceX、Amazon Kuiper 及 Eutelsat OneWeb 等均加速布局衛星通訊，外資券商對深耕於低軌衛星與無線通訊產業的昇達科 (3491-TW) 最新報告指出，估昇達科 2025 年及 2026 年來自低軌衛星產品的營收大幅成長，今、明年都將賺回超過一個股本，最新評等爲「買進」，目標價在 591 元。
美系外資券商對昇達科評估在 2025 年營收 35 億元、2026 年營收 49 億元，每股純益在 2025 年爲 14.12 元到 2026 年賺回 2 個股本，每股純益達 20.12 元。
深耕於低軌衛星 (LEO) 與無線通訊產業的昇達科並預期 2025 年來自低軌衛星產品的營收擴增金額，而美系外資評估，2025 年昇達科來自低軌衛星營收占 56%、 2026 年更可望達 64%，
外資報告估，昇達科自結 2024 年營收 23.35 億元，每股純益達 8.29 元。
昇達科為低軌衛星產業鏈的核心供應商，早已提前做好應對爆發性商機的準備。去年 12 月昇達科不僅完成了國內汐止廠與海外越南廠的廠區擴建，並馬不停蹄地繼續規劃國內七堵三廠與汐止二廠的建置，海外布局也已在泰國展開建廠規畫，新設廠區的產能將依規畫進度陸續開出，產能的提前儲備足以因應產業動能持續爆發之需。而這些新廠的產能均以低軌衛星相關產品為產製重點，也將是帶給昇達科技中長期維持營運高成長的動能。
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