2026年上市櫃公司「ESG評鑑」上路！櫃買中心攜手證交所6場宣導會3/4開跑
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-02-22 12:03
櫃買中心表示，「114 年度公司治理評鑑宣導會」即將自 3 月 4 日展開。為讓上櫃公司深入瞭解 114 年度 (第十二屆) 公司治理評鑑指標之重要修正內容，及公司治理相關法規與 ESG 資訊揭露趨勢，櫃買中心協同證交所自 3 月 4 日起至 3 月 13 日，分別在台北、新竹、台中及高雄共舉辦 6 場次實體宣導會，鼓勵公司把握機會踴躍報名參與。
櫃買中心說明，本次宣導內容計有「114 年度公司治理評鑑介紹暨評分指南與範例說明」、「公司治理相關規章近期修正內容說明」及「ESG 資訊揭露與近期推動措施介紹」及「IR 議合服務平台介紹」等四項主題，其中 114 年度評鑑指標修正方向主要係配合主管機關「上市櫃公司永續發展行動方案（2023 年）」、「打造臺灣成為亞洲資產管理中心」及轉型 ESG 評鑑規劃，並參酌國際永續發展趨勢，修正重點包含如下：
一、 新增「制定提升企業價值具體措施」指標，鼓勵上櫃公司董事會訂定並揭露「提升企業價值計畫」，增進與投資人之溝通。
二、 鼓勵公司重視氣候變遷議題，並強化溫室氣體等揭露情形，新增「揭露過去一年溫室氣體範疇三類別及年排放量」、「制定環境管理制度」、「制定能源管理計畫」及「導入內部碳定價」指標。
三、 推動公司對員工之職涯發展創造良好環境，及建立與員工定期溝通對話之管道，新增「制定提升員工職涯能力之員工培訓發展計畫」及「定期進行員工滿意度調查」指標；為鼓勵公司重視消費者權益之保護，新增「制定個人資料保護政策」及「制定保護消費者或客戶權益政策及申訴程序」指標。
四、 為強化永續相關功能性委員會之職能，新增「設置董事會層級之永續發展委員會」指標。
公司治理評鑑自 103 年實施以來，在主管機關及各單位持續不斷努力下，逐年受到上市上櫃公司之重視，櫃買中心為引導公司持續加強 ESG 資訊揭露及永續轉型，將持續參考國際評鑑機構推動環境及社會面向之趨勢，逐步增加環境及社會相關評鑑指標與權重，循序漸進於 115 年轉型為 ESG 評鑑。
本次宣導會採網路報名方式，上櫃公司報名請至證券暨期貨市場發展基金會網頁 (https://webline.sfi.org.tw/workshop/default.asp?csn=723)。宣導會課程之錄影影片可於活動結束後，至本中心上櫃公司入口網站（https://portal.tpex.org.tw/inquiry/home），「上櫃公司業務資訊」點選「教育宣導」項下之「宣導說明」。
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