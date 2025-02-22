鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估下修至1.46元，預估目標價為127.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-22 00:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.53元下修至1.46元，其中最高估值2.23元，最低估值0.76元，預估目標價為127.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|2.23(2.23)
|2.18
|2.59
|最低值
|0.76(0.76)
|0.89
|2.59
|平均值
|1.46(1.51)
|1.67
|2.59
|中位數
|1.46(1.53)
|1.66
|2.59
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|16.21億
|17.52億
|17.47億
|18.47億
|最低值
|15.46億
|15.88億
|17.23億
|18.47億
|平均值
|15.76億
|16.39億
|17.36億
|18.47億
|中位數
|15.73億
|16.42億
|17.36億
|18.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.24
|2.96
|6.04
|3.70
|1.50
|營業收入
|10.56億
|11.54億
|14.30億
|15.45億
|15.55億
詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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