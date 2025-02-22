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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估下修至1.46元，預估目標價為127.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-22 00:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.53元下修至1.46元，其中最高估值2.23元，最低估值0.76元，預估目標價為127.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值2.23(2.23)2.182.59
最低值0.76(0.76)0.892.59
平均值1.46(1.51)1.672.59
中位數1.46(1.53)1.662.59

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值16.21億17.52億17.47億18.47億
最低值15.46億15.88億17.23億18.47億
平均值15.76億16.39億17.36億18.47億
中位數15.73億16.42億17.36億18.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.242.966.043.701.50
營業收入10.56億11.54億14.30億15.45億15.55億

詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCPT

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