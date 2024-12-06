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鉅亨速報 - Factset 最新調查：卡姆登房地產信託(CPT-US)EPS預估下修至1.77元，預估目標價為127.00元

鉅亨網新聞中心 2024-12-06 20:15


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對卡姆登房地產信託(CPT-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.86元下修至1.77元，其中最高估值2.16元，最低估值1.49元，預估目標價為127.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值2.16(2.16)3.053.85
最低值1.49(1.49)0.570.61
平均值1.76(1.81)1.662.04
中位數1.77(1.86)1.621.95

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值15.59億16.37億17.75億18.23億
最低值15.41億14.12億14.67億18.23億
平均值15.47億15.79億16.57億18.23億
中位數15.47億15.86億16.67億18.23億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS2.221.242.966.043.70
營業收入10.40億10.56億11.54億14.30億15.45億

詳細資訊請看美股內頁：
卡姆登房地產信託(CPT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCPT

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