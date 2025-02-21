鉅亨速報 - Factset 最新調查：Akamai科技AKAM-US的目標價調降至107.5元，幅度約6.52%
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 22:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Akamai科技(AKAM-US)提出目標價估值：中位數由115元下修至107.5元，調降幅度6.52%。其中最高估值133元，最低估值72元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Akamai科技評價：積極樂觀15位、保持中立5位、保守悲觀1位。
Akamai科技今(21日)收盤價為98.03元。近5日股價上漲6.52%，標普指數上漲0.04%股價波動與大盤表現同步。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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