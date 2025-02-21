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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Akamai科技(AKAM-US)EPS預估下修至6.64元，預估目標價為110.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:17


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Akamai科技(AKAM-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.82元下修至6.64元，其中最高估值7.14元，最低估值6.19元，預估目標價為110.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值7.14(7.14)7.677.24
最低值6.19(6.56)6.587.24
平均值6.57(6.82)6.947.24
中位數6.64(6.82)6.787.24

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值43.28億47.57億46.77億
最低值40.74億43.08億46.77億
平均值41.88億44.30億46.77億
中位數41.94億43.58億46.77億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS3.373.933.263.52
營業收入31.98億34.61億36.17億38.12億

詳細資訊請看美股內頁：
Akamai科技(AKAM-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAKAM

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