鉅亨速報 - Factset 最新調查：Akamai科技(AKAM-US)EPS預估下修至6.64元，預估目標價為110.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:17
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對Akamai科技(AKAM-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.82元下修至6.64元，其中最高估值7.14元，最低估值6.19元，預估目標價為110.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.14(7.14)
|7.67
|7.24
|最低值
|6.19(6.56)
|6.58
|7.24
|平均值
|6.57(6.82)
|6.94
|7.24
|中位數
|6.64(6.82)
|6.78
|7.24
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|43.28億
|47.57億
|46.77億
|最低值
|40.74億
|43.08億
|46.77億
|平均值
|41.88億
|44.30億
|46.77億
|中位數
|41.94億
|43.58億
|46.77億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.37
|3.93
|3.26
|3.52
|營業收入
|31.98億
|34.61億
|36.17億
|38.12億
詳細資訊請看美股內頁：
Akamai科技(AKAM-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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