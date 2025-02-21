鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體STM-US的目標價調升至26.82元，幅度約3.45%
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 22:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對意法半導體(STM-US)提出目標價估值：中位數由25.92元上修至26.82元，調升幅度3.45%。其中最高估值35.59元，最低估值16.69元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予意法半導體評價：積極樂觀11位、保持中立17位、保守悲觀1位。
意法半導體今(21日)收盤價為28.22元。近5日股價上漲3.45%，標普指數上漲0.04%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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