鉅亨速報 - Factset 最新調查：意法半導體STM-US的目標價調降至26.82元，幅度約4.08%
鉅亨網新聞中心 2025-02-04 20:15
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對意法半導體(STM-US)提出目標價估值：中位數由27.96元下修至26.82元，調降幅度4.08%。其中最高估值34.6元，最低估值16.69元。
綜合評級 - 共有29位分析師給予意法半導體評價：積極樂觀13位、保持中立14位、保守悲觀2位。
意法半導體今(4日)收盤價為21.64元。近5日股價下跌4.08%，標普指數下跌0.29%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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