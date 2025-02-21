鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)EPS預估上修至1.21元，預估目標價為39.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.17元上修至1.21元，其中最高估值1.75元，最低估值0.9元，預估目標價為39.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.75(1.27)
|2.03
|2.22
|2.38
|最低值
|0.9(0.9)
|1.34
|2.06
|2.38
|平均值
|1.3(1.16)
|1.69
|2.12
|2.38
|中位數
|1.21(1.17)
|1.8
|2.09
|2.38
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|71.47億
|74.77億
|79.19億
|79.44億
|最低值
|69.25億
|71.50億
|76.04億
|79.44億
|平均值
|70.20億
|73.17億
|77.27億
|79.44億
|中位數
|70.00億
|73.19億
|76.57億
|79.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.85
|-0.02
|0.18
|--
|--
|營業收入
|19.54億
|20.73億
|22.15億
|17.72億
|51.53億
詳細資訊請看美股內頁：
Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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