search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)EPS預估上修至1.21元，預估目標價為39.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 20:16


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.17元上修至1.21元，其中最高估值1.75元，最低估值0.9元，預估目標價為39.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.75(1.27)2.032.222.38
最低值0.9(0.9)1.342.062.38
平均值1.3(1.16)1.692.122.38
中位數1.21(1.17)1.82.092.38

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值71.47億74.77億79.19億79.44億
最低值69.25億71.50億76.04億79.44億
平均值70.20億73.17億77.27億79.44億
中位數70.00億73.19億76.57億79.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.85-0.020.18----
營業收入19.54億20.73億22.15億17.72億51.53億

詳細資訊請看美股內頁：
Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPRMB

相關行情

台股首頁我要存股
Primo Brands Corporation Class A32.59-0.70%

延伸閱讀


Empty