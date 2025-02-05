鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)EPS預估下修至1.01元，預估目標價為38.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.04元下修至1.01元，其中最高估值1.19元，最低估值0.81元，預估目標價為38.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.19(1.19)
|1.27
|1.58
|2.06
|最低值
|0.81(0.81)
|0.9
|1.34
|1.76
|平均值
|1(1.01)
|1.15
|1.46
|1.91
|中位數
|1.01(1.04)
|1.16
|1.47
|1.91
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|30.41億
|72.17億
|76.43億
|80.95億
|最低值
|19.02億
|69.25億
|71.50億
|76.04億
|平均值
|23.46億
|70.79億
|74.18億
|78.82億
|中位數
|22.20億
|70.74億
|74.39億
|79.47億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.85
|-0.02
|0.18
|--
|營業收入
|19.54億
|20.73億
|22.15億
|17.72億
詳細資訊請看美股內頁：
Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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