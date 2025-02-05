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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)EPS預估下修至1.01元，預估目標價為38.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-05 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.04元下修至1.01元，其中最高估值1.19元，最低估值0.81元，預估目標價為38.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.19(1.19)1.271.582.06
最低值0.81(0.81)0.91.341.76
平均值1(1.01)1.151.461.91
中位數1.01(1.04)1.161.471.91

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值30.41億72.17億76.43億80.95億
最低值19.02億69.25億71.50億76.04億
平均值23.46億70.79億74.18億78.82億
中位數22.20億70.74億74.39億79.47億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年
EPS-0.85-0.020.18--
營業收入19.54億20.73億22.15億17.72億

詳細資訊請看美股內頁：
Primo Brands Corporation Class A(PRMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPRMB

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