李長庚：綠色轉型是無悔的一條路 盼達「No ESG,No Money」最高境界

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-21 19:16

‌



聯合國 1 月底證實，已接獲華府告知，美國退出因應氣候變遷的「巴黎協定」。李長庚指出，去年前往亞塞拜然參加 COP 29，確實感受到各國的低氣壓，但從川普重新開採化石燃料、美國優先、控制通膨、讓俄烏停戰等角度來看，可以理解他的政策企圖，回過頭來看，全球面臨的碳排導致極端氣候風險並沒有減緩，還是持續惡化。

‌



李長庚說，「地球只有一個」，對於部分國家發言，只能尊重，但從歷史來看，30 年前談綠色轉型是笑話，只有少數環團在進行，現在卻成為了全球共識。他認為，在一個大趨勢形成下，不會因為一個人或一個國家短期作為而有所改變，在地球極端氣候威脅沒有緩解之前，綠色轉型還是必須要努力的。

李長庚強調，即使川普退出氣候協定，但在當前淨零碳排基本動作，仍有很多空間可以調整。他以球隊為例，當打球遭遇逆風時，可以回頭強化隊型、落實基本動作，下次上場就能有更好的表現。

因此，對於金融業或先行者聯盟而言，要做的基本動作就是將盤查、數據統整做得更確實，不管任何時間點，這些都是通往淨零道路必須要做的。李長庚強調，仍可按部就班、依照規劃完成，包括主管機關推動的綠色金融行動方案 3.0，要持續往前走，這是無悔的一條路。

先行者聯盟承諾，2025 年前對國內投融資部位屬高碳排者，擇定半數以上實施議和，希望促使高碳排企業訂定 2050 減碳目標比例平均達 64%。李長庚指出，「No ESG,No Money」是議和的最高境界，也就是說，假設企業真的不願意承諾淨零碳排、往綠色轉型來走，那麼所有金融機構就集體不投資、不貸款，不過，現實中還沒有達到這個境界，因此，希望透過聯盟活動，能讓議和效果更高。

李長庚說，每一家金融機構本身都會有投融資，在某些特定的企業上，假設大家一起來做議和，那麼，被議和是否可以比較減化程序，此外，大家也比較能夠找出更好的方法一起往前走。

李長庚透露，下周會先安排兩場特定行業的減碳研討會，包括石化產業與航空產業，這是目前碳排相對較高的產業，也是聯盟成員都有投資、授信較多的行業，因此，才會在五大承諾中訂定較高的目標，再來一步一步往前走。