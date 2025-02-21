別小看「抄水表」月薪3萬6起跳！台水招考7類386個基層職缺、調薪4千以上

台灣自來水公司開出約 386 個基層職缺，114 年評價職位人員甄試簡章今 (21) 日上網公告，不限年齡、性別，高中（職）畢業即可報名，預計錄取技術士 316 人、營運士 70 人，招考類別包括操作、化驗、裝修、工程、業務、抄表及行政等 7 類，試用期起薪上調為 3.6 萬至 3.9 萬元，報名期間自今 (114) 年 3 月 6 日起至 17 日止，一律採網路報名。



台水進一步指出，為吸引優秀專業人才，已研議調整起薪，一般新進人員試用期滿支薪將由 3.2 萬元調整至近 3.6 萬元；另為操作廠所用電需要，具有中級電氣技術人員資格，且錄取後實際擔任台水公司場站電氣技術人員者，薪資得予加級，試用期滿支薪更可達 3.9 萬。



本次甄試分為初試的紙筆測驗及複試的口試、術科測驗、體能測驗兩階段考試，考共同科目 1 科及專業科目 2 科，初試測驗日期為 114 年 5 月 10 日、複試測驗日期為 6 月 21 日至 22 日。各甄試類別考試科目、名額、報名方式、甄試期程及相關規範請參閱甄試簡章，各項職缺與相關訊息均以簡章為準。



有意報考者可上甄試網站（https://water114-re.twrecruit.com.tw）或至自來水全球資訊網→公告資訊→本公司就業資訊（https://www.water.gov.tw/ch/Subject?nodeId=715 ）查詢或下載列印。