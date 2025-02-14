〈焦點股〉國際銅價今年來彈升逾11% 激勵華新漲逾半根停板
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-14 11:14
近期國際銅價止跌回升，加上華新 (1605-TW)1 月營收年月雙增，激勵華新今 (14) 日漲勢凌厲，帶量漲逾半根停板。
華新今天早盤以 26.35 元開高走高，盤中最高漲至 28.15 元，漲逾半根停板，截至上午 10 點 30 分，股價暫時報 28.05 元，漲幅 7.27%，站上所有均線，成交爆量超過 7 萬張。不過三大法人本周先是連續 3 個交易日賣超後，昨 (13) 日轉為買方，本周合計仍賣超華新 1 萬張。
觀察近期國際銅價，LME(英國倫敦金屬交易所) 銅現貨及 3 個月期貨價格止跌回升，去年 9 月以每公噸 9860 美元創波段高峰後，一路下探，直至去年 12 月在 8563 美元落底後逐步回升，今年以來從 8757 美元漲到今天盤中最高報價 9565 美元，漲幅約 11.5%。
華新 1 月營收逐步回溫，年月雙增，1 月營收 141.07 億元，月增 3.29%，年增 4.12%。
華新旗下新加坡子公司 WLS，去年也以新台幣 2.93 億元增資華新永旭，在印尼規劃興建不銹鋼盤元廠，未來將生產 300 系列不銹鋼基礎線材，預估年產量可達 30 萬盾，以東南亞及南亞為主要目標市場，預計 2026 年第二季完成建設，並在 2027 年上半年投產。
此外，線纜族群今天在華新領軍下，也都有所表態。合機 (1618-TW) 漲逾 2%，華榮 (1608-TW)、大亞 (1609-TW) 也都漲逾 1%。
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