科網股挹注活水 大中華基金、陸港ETF絕地大反攻

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-02-21 11:01

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DeepSeek 橫空出世，激勵資金湧入中資科網股，港股絕地大反攻，成為今年來表現最亮眼的亞股市場，加上去年第四季以來官方政策持續做多，使大中華基金及陸港股 ETF 短中期績效同步翻揚。

此波行情反彈指標阿里巴巴 20 日盤後公布的財報亮眼，激勵 21 日股價開盤跳空大漲 10%，累計近 1 月阿里巴巴股價漲幅逾 5 成，接入 DeepSeek 推金融 AI 助理的騰訊也有近 3 成，帶動港股恆生、國企股指數近月漲幅達 13~15% 居亞股之冠，進一步推升大中華基金及陸港 ETF 報酬表現。

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理柏資訊統計 (截至 2025/2/20)，投信發行的大中華基金及陸港股 ETF 受惠此波漲勢，短中天期績效開出紅盤，進一步帶動近 6 月績效居前標的多有 2-3 成，近 1 年 3-5 成，近 2 年甚至有 4-7 成的亮眼表現。

投信法人表示，AI 概念題材崛起驅使資金轉向科技等具創新及成長性的新經濟題材，增添陸港兩市行情動能，可留意聚焦相關題材之基金標的，建議可透過定時定額等投資方法，兼顧後市投資機會並因應總經變化及川普關稅等市場不確定性。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，DeepSeek 崛起改變市場對中資科網股的看法，加以官方全力支持 AI 產業發展，為中資科網股帶來評價提升投資機會。