〈焦點股〉長聖今起買回庫藏股2000張 股價旱地拔蔥創3個月新高

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-21 10:16

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長聖 (6712-TW) 董事會昨 (20) 日決議，今 (21) 日起買回 2000 張庫藏股，最多買回金額為 3.5 億元，激勵長聖今日漲勢凌厲，漲逾半根停板，一度觸及漲停價 190.5 元，創去年 11 月 4 日以來新高價。

長聖早盤以 182 元開高走高，大漲逾半根停板，隨即觸及漲停價 190.5 元，鎖住後打開，截至上午 9 點 50 分，股價暫報 188.5 元，漲幅 8.65%，成交量超過 1000 張。不過三大法人已經連續 8 個交易日賣超，合計賣超 1249 張。

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根據長聖公告，預定買回期間從今天開始至 4 月 20 日，自集中交易市場買回 2000 張庫藏股，買回區間價格則為 170 至 260 元，預定買回股份占公司已發行股份總數約 2.45%，總買回金額為 3.5 億元。

董事長劉銖淇表示，長聖 CDMO 訂單能見度看到第四季，加上合作醫院與細胞治療項目持續拓展，力拚今年營收成長 4 成。此外，長聖去年每股純益上看 6 元，為回饋股東，計畫每股配發 1 元股票股利，以及 5 元現金股利。