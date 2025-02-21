開發「AI公務員」的這家深圳公司 快被各地政府領導擠爆了

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-02-21 09:41

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日前深圳市福田區對外宣布上線了 70 名「AI 公務員」，可覆蓋 240 個政務工作場景，涵蓋公文處理、民生服務、應急管理、招商引資等領域。

據《21 世紀經濟報導》周五（21 日）報導，過去中國從來沒有一個地方的公務系統，如此大規模接入人工智慧（AI）。福田區此番做法迅速登上熱搜，連帶著為福田區打造「AI 公務員」示範項目的科技公司也火了。

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這家隱藏在背後的公司，是深圳今日人才信息科技公司，成立於 2018 年，創始人胡偉曾在華為任職超過 10 年。

今日人才員工表示，2 月 19 日那一天，胡偉睡不到 4 個小時，一直在接待從全國各地湧來的政府領導。

目前深圳已全面接入 DeepSeek，成為廣東省首個基於政務雲信創環境下全市範圍部署應用 DeepSeek 的城市。坊間更有傳言，深圳計劃將運用 AI 輔助解決問題的能力，列入幹部考核標準。

事實上，福田區早在一年半前就接入了 AI 大模型政務系統。今日人才員工表示，1.0 版本 AI 政務大模型是公司與華為盤古大模型合作開發，當時今日人才是華為雲生態的服務商，與政府進行對接。「其實這是我們一直在進行的事情，但最近 DeepSeek 的火爆，讓一切都好像被按下了加速鍵」。

DeepSeek 模型在效率上比之前各家大模型有所進步。據深圳市福田區給出的數據，政務大模型切換至 DeepSeek R1 後，「公文助手」公文修正在保持準確率超過 95% 的前提下，審核時間大幅縮短 90%；「執法文書生成助手」能將執法筆錄秒級生成執法文書初稿；民生訴求分撥準確率從 70% 提升至 95%。

然而，整個接入 DeepSeek 的過程，並不是一夕之間完成，這不像接網線那樣簡單。

為此，福田區也提前做出多方面布局。上述今日人才公司員工表示，福田區之所以能夠快速以全尺寸 DeepSeek R1 為底座，關鍵在於福田區早就與華為等公司合作，提前部署好政務私有雲。

值得一提的是，由於政務數據敏感，福田區使用 AI 工具的時候，要保證數據不出辦公樓。因此，福田區不能借助其他公有雲，也不能像普通人一樣，借助其他公有雲服務來連接 DeepSeek。