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鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估下修至4.1元，預估目標價為100.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-21 00:15


根據FactSet最新調查，共15位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.17元下修至4.1元，其中最高估值6.25元，最低估值3.4元，預估目標價為100.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.25(6.25)7.5699.2
最低值3.4(3.4)5.166.499.2
平均值4.25(4.26)6.27.469.2
中位數4.1(4.17)6.227.379.2

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值102.68億108.83億119.47億113.39億
最低值91.55億97.89億104.02億113.39億
平均值96.19億101.69億107.79億113.39億
中位數96.06億100.67億105.67億113.39億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.6511.8511.8715.63-5.69
營業收入91.50億111.38億126.51億144.12億116.62億

詳細資訊請看美股內頁：
AGCO公司(AGCO-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSAGCO

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