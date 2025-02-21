鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司(AGCO-US)EPS預估下修至4.1元，預估目標價為100.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-21 00:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)做出2025年EPS預估：中位數由4.17元下修至4.1元，其中最高估值6.25元，最低估值3.4元，預估目標價為100.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.25(6.25)
|7.56
|9
|9.2
|最低值
|3.4(3.4)
|5.16
|6.49
|9.2
|平均值
|4.25(4.26)
|6.2
|7.46
|9.2
|中位數
|4.1(4.17)
|6.22
|7.37
|9.2
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|102.68億
|108.83億
|119.47億
|113.39億
|最低值
|91.55億
|97.89億
|104.02億
|113.39億
|平均值
|96.19億
|101.69億
|107.79億
|113.39億
|中位數
|96.06億
|100.67億
|105.67億
|113.39億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.65
|11.85
|11.87
|15.63
|-5.69
|營業收入
|91.50億
|111.38億
|126.51億
|144.12億
|116.62億
詳細資訊請看美股內頁：
AGCO公司(AGCO-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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