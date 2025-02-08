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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：AGCO公司AGCO-US的目標價調降至102元，幅度約6.42%

鉅亨網新聞中心 2025-02-08 00:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對AGCO公司(AGCO-US)提出目標價估值：中位數由109元下修至102元，調降幅度6.42%。其中最高估值120元，最低估值92元。

綜合評級 - 共有16位分析師給予AGCO公司評價：積極樂觀5位、保持中立10位、保守悲觀1位。

AGCO公司今(8日)收盤價為99.045元。近5日股價下跌6.42%，標普指數上漲0.2%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股AGCO市場預估目標價

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