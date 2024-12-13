鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series AKVYO-US的目標價調升至43.5元，幅度約3.57%
鉅亨網新聞中心 2024-12-13 20:15
根據FactSet最新調查，共20位分析師，對Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)提出目標價估值：中位數由42元上修至43.5元，調升幅度3.57%。其中最高估值47元，最低估值35元。
綜合評級 - 共有21位分析師給予Klaviyo Inc - Series A評價：積極樂觀16位、保持中立5位、保守悲觀0位。
Klaviyo Inc - Series A今(13日)收盤價為39.24元。近5日股價上漲3.57%，標普指數下跌0.39%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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