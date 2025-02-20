鉅亨速報 - Factset 最新調查：Clean Harbors公司(CLH-US)EPS預估下修至7.75元，預估目標價為269.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:16
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Clean Harbors公司(CLH-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.17元下修至7.75元，其中最高估值8.5元，最低估值7.22元，預估目標價為269.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.5(9.15)
|10.65
|12.37
|12.02
|最低值
|7.22(7.22)
|8.09
|8.89
|12.02
|平均值
|7.76(8.21)
|9.2
|10.74
|12.02
|中位數
|7.75(8.17)
|9.25
|10.86
|12.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|63.99億
|72.63億
|82.52億
|74.10億
|最低值
|60.68億
|62.76億
|64.75億
|74.10億
|平均值
|61.90億
|65.45億
|71.17億
|74.10億
|中位數
|61.59億
|64.79億
|68.71億
|74.10億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.42
|3.71
|7.56
|6.95
|7.42
|營業收入
|31.44億
|38.06億
|51.67億
|54.09億
|58.90億
詳細資訊請看美股內頁：
Clean Harbors公司(CLH-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Commerce Bancshares, Inc.(CBSH-US)EPS預估上修至4元，預估目標價為71.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Klaviyo Inc - Series A(KVYO-US)EPS預估下修至0.55元，預估目標價為51.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：阿拉莫斯黃金(AGI-US)EPS預估下修至1.18元，預估目標價為26.41元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Aegon Ltd. - New York Shares(AEG-US)EPS預估下修至0.36元，預估目標價為7.30元
上一篇
下一篇