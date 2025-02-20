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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Clean Harbors公司(CLH-US)EPS預估下修至7.75元，預估目標價為269.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:16


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對Clean Harbors公司(CLH-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.17元下修至7.75元，其中最高估值8.5元，最低估值7.22元，預估目標價為269.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.5(9.15)10.6512.3712.02
最低值7.22(7.22)8.098.8912.02
平均值7.76(8.21)9.210.7412.02
中位數7.75(8.17)9.2510.8612.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值63.99億72.63億82.52億74.10億
最低值60.68億62.76億64.75億74.10億
平均值61.90億65.45億71.17億74.10億
中位數61.59億64.79億68.71億74.10億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.423.717.566.957.42
營業收入31.44億38.06億51.67億54.09億58.90億

詳細資訊請看美股內頁：
Clean Harbors公司(CLH-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCLH

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