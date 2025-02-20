鉅亨速報 - Factset 最新調查：吉爾登運動服(GIL-US)EPS預估上修至3.5元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:16
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對吉爾登運動服(GIL-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.44元上修至3.5元，其中最高估值3.6元，最低估值3.41元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.6(3.6)
|4.04
|4.5
|最低值
|3.41(3.41)
|3.94
|4.31
|平均值
|3.5(3.46)
|3.99
|4.4
|中位數
|3.5(3.44)
|4
|4.4
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|34.34億
|36.49億
|37.61億
|最低值
|33.58億
|34.61億
|35.66億
|平均值
|34.12億
|35.96億
|36.64億
|中位數
|34.22億
|36.13億
|36.64億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.14
|3.08
|2.94
|3.03
|2.46
|營業收入
|19.82億
|29.19億
|32.52億
|31.94億
|32.71億
詳細資訊請看美股內頁：
吉爾登運動服(GIL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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