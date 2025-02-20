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鉅亨速報 - Factset 最新調查：吉爾登運動服(GIL-US)EPS預估上修至3.5元，預估目標價為60.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:16


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對吉爾登運動服(GIL-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.44元上修至3.5元，其中最高估值3.6元，最低估值3.41元，預估目標價為60.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.6(3.6)4.044.5
最低值3.41(3.41)3.944.31
平均值3.5(3.46)3.994.4
中位數3.5(3.44)44.4

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值34.34億36.49億37.61億
最低值33.58億34.61億35.66億
平均值34.12億35.96億36.64億
中位數34.22億36.13億36.64億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.143.082.943.032.46
營業收入19.82億29.19億32.52億31.94億32.71億

詳細資訊請看美股內頁：
吉爾登運動服(GIL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSGIL

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