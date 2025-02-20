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鉅亨速報 - Factset 最新調查：吉爾登運動服GIL-US的目標價調升至60元，幅度約4.14%

鉅亨網新聞中心 2025-02-20 20:15


根據FactSet最新調查，共8位分析師，對吉爾登運動服(GIL-US)提出目標價估值：中位數由57.61元上修至60元，調升幅度4.14%。其中最高估值65元，最低估值57.66元。

綜合評級 - 共有11位分析師給予吉爾登運動服評價：積極樂觀9位、保持中立1位、保守悲觀1位。

吉爾登運動服今(20日)收盤價為53.9元。近5日股價上漲4.14%，標普指數上漲1.52%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股GIL市場預估目標價

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